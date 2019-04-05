05.04.2019
Беспилотник ОБСЕ обстреляли из пулемета на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
Беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине попал под обстрел на неподконтрольной части Луганской области.
По беспилотному летательному аппарату СММ дальнего радиуса действия стреляли из крупнокалиберного пулемета возле неподконтрольного правительству Долгого, – говорится в сообщении.
Также наблюдатели опубликовали видео обстрела, который снял беспилотник во время полета 20 марта.
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