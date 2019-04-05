Беспилотник ОБСЕ обстреляли из пулемета на Донбассе

В течение прошлого года совокупные доходы населения Украины составляли 3,2 трлн грн, что на 21,4% больше, чем в 2017 году.

Нардеп от партии Блок Петра Порошенко заявила, что глава государства не пойдет на дебаты с Зеленским на стадион.

Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия Петру Порошенко.

За прошлый год общая сумма переводов составила $10,888 млрд, что на 17,5% больше, чем в 2017 году.

Украинцы за год перевели из Польши более $3,6 млрд

Одна из крупнейших алкогольных компаний "Баядера Групп" не видит предпосылок для значительного подорожания импортного алкоголя в Украине в 2019 году.

Зураб Аласания заявил, что дебаты могут проводиться только согласно законодательству с модератором Общественного.

Глава государства пообщался с военными, которые проводили на стадионе в центре Киева тренировки.

Дискуссии между Порошенко и Зеленским относительно места и условий проведения теледебатов являются предвыборной агитацией, заявили в ЦИК.

Предвыборная кампания перетекает из политического в медийное пространство. Но кто победит, опытный риторик или опытный шоумен?

Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко быть модератором на его дебатах с Петром Порошенко.

Спецпредставитель Госдепа заявил, что Америка не поддерживают ни одного отдельного кандидата в Украине.

Спецпредставитель Госдепа заявил, что Америка не поддерживают ни одного отдельного кандидата в Украине.

Штаб кандидата в Президенты Владимира Зеленского призывает Петра Порошенко сдать с ним анализы в клинике Eurolab в Киеве завтра 5 апреля в 08:00.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил об отмене поездов из Киева и Львова в Москву через несколько лет.

Медики исследовали уже мочу и кровь президента. Порошенко также сдал волосы для экспертизы.

Около 14:00 старший смены на нулевом блокпосту КПВВ Марьинка получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия.

Регулятор наложил штрафы по 850 тысяч гривен на компании Николаевгаз, Сумыгаз и Днепрогаз.

Также наблюдатели опубликовали видео обстрела, который снял беспилотник во время полета 20 марта.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2018 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей