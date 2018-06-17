Беспилотник США провел над Донбассом разведку

Источник: Корреспондент.net

Беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США Q-4B-30 Global Hawk в очередной раз провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе. Об этом сообщает PlaneRadar в своем Twitter в воскресенье, 17 июня.

По данным сервиса, полет американского беспилотника стартовал в воскресенье в 9.00. Аппарат взлетел с авиабазы Sigonella.