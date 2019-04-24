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24.04.2019

Беспилотные такси с 2020 года. Что показала Tesla

Источник: Корреспондент.net

Владельцы автомобилей Tesla в 2020 году смогут установить на свои машины систему автопилота и сдавать их в аренду, как беспилотное такси. Автовладельцы смогут зарабатывать до 30 тысяч в год, а комиссия Tesla составит 25-30 процентов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

Полностью автономные Tesla

Tesla провела презентацию для инвесторов и рассказала о новом программно-аппаратном модуле Full Self-Driving (FSD) Hardware 3. Его процессоры оптимизированы для работы с нейросетями, а все системы, включая видеокамеры и питание - задублированы, сообщает Electrek 22 апреля.

Компания Маска, в отличии от других, добавляет все новые технологии в уже выпущенные электрокары с помощью программных и аппаратных обновлений. Так, в 2015 году Tesla обновились и получили функцию адаптивного круиз-контроля Autopilot.

Благодаря этой системе авто могут частично автономно двигаться по автомагистралям и шоссе, управляя ускорением и торможением, поворачивая и меняя полосы.

Однако контроль водителя необходим, чтобы брать управление в свои руки в опасных ситуациях, поэтому теслы считаются частично беспилотными и относятся ко второму уровню по классификации SAE.

Еще до разработки автопилота, Tesla встраивала в свои автомобили камеры, радары и ультразвуковые датчики, а также вычислительные модули, которые анализировали собранные данные.

С марта этого года в новые Tesla начали встраивать модуль Hardware 3 в лифтбеки Model S и кроссоверов Model X, в начале апреля - в Model 3, но презентация его возможностей прошла только накануне.

Он состоит из двух идентичных компьютера, работающих независимо друг от друга с отдельными операционными системами. Такое дублирование функций позволяет автомобилю продолжить работу в случае программного или аппаратного сбоя в одной из двух подсистем. 

В основе платы лежат два чипа для аппаратного ускорения нейросетевых вычислений. В Tesla говорят, что производительность каждого чипа составляет 32 триллиона операций в секунду.

Благодаря новой технологии электрокары Tesla смогут самостоятельно ездить не только по шоссе, но и городским улицам, распознавая разметку, знаки, светофоры, пешеходов и другие объекты, а также ДТП. 

Отдельный интегрированный криптографический модуль с цифровой подписью Tesla препятствует попыткам взлома бортовой системы автомобиля, фильтрует любые попытки вмешательства или внесения подозрительной визуальной информации, например, с целью обмана автомобиля о наличии пешехода, или перенастройки выходных данных для обхода мер безопасности.

По словам Маска, модуль FSD "объективно является лучшим в мире компьютерным чипом".

Он также рассказал, что Tesla не станет использовать сложные и дорогостоящие лазерные датчики лидары, как это делают другие компании.

По задумке Tesla, использование встроенных датчиков позволит сделать технологию доступной массам. Маск пообещал дооборудовать старые автомобили до полноценного автопилота бесплатно.

Компания также опубликовала видео, демонстрирующее работу системы полностью автоматического управления. В нем показано, как электрокар Tesla Model 3 без участия водителя останавливается перед светофорами, меняет полосы движения, совершает обгоны, съезжает с автомагистрали на развязку и возвращается обратно.

Кроме того, в ролике видны некоторые новые возможности интерфейса FSD. К примеру, на дисплей информационно-развлекательного комплекса теперь выводится динамическое изображение самого перекрестка при приближении к нему, тогда как у нынешней системы Autopilot такой функции нет.

 

Роботакси: Tesla сама приедет за клиентом

Другое важное обновление, представленное на Autonomy Day, коснулось сервиса беспилотного каршеринга для владельцев Tesla, изначально анонсированного в 2016 году.

Через мобильное приложение Robotaxi можно будет заказать нужный автомобиль, который самостоятельно без водителя приедет к клиенту.

Сервис, по задумке Маска, базируется на автомобилях владельцев Tesla, которые смогут предоставлять их для аренды и получать прибыль. В местах, где таких владельцев мало, Tesla будет добавлять в сервис свои собственные автомобили.

Изначально компания будет использовать для этого Tesla Model 3, возвращенные владельцами после лизинга. 

В компании рассчитывают, что в ближайшие полтора года автопарк будет насчитывать один миллион автомобилей. Предполагается, что машины прослужат 11 лет.

 

Владельцы Tesla смогут самостоятельно решать, когда они будут предоставлять машину для поездок, а также ограничивать круг лиц, имеющих к ней доступ, например, друзей или членов семьи.

Стоимость составит 0,18 цента за милю, что дешевле каршеринга, который в среднем стоит 2-3 доллара за милю. В компании утверждают, что автовладельцы смогут зарабатывать до 30 тысяч долларов в год, а комиссия Tesla составит 25-30 процентов. 

Илон Маск прогнозирует, что через два года Tesla будет производить автомобили без руля и педалей, а в течение трех лет они будут стоить 25 тысяч долларов или меньше.

Отчасти это станет возможно благодаря новому аккумулятору, рассчитанному на один миллион миль работы и двигателю 4,5 мили на киловатт.

 

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