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12.04.2019

Без конституции. Главное о перевороте в Судане

Источник: Корреспондент.net

Командование армии Судана решило отстранить от власти и арестовать президента Омара аль-Башира. Военные объявили о создании временного правительства под управлением министра обороны Авада Мухамеда Ахмеда ибн Ауфа.

Военному перевороту предшествовали многотысячные митинги президента, который провел на своем посту почти 30 лет. Аль-Башир и сам в 1989 году возглавил военный переворот, в результате которого стал фактическим правителем Судана. 

Военный переворот в Судане

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф заявил, что военный совет взял на себя управление страной, а президент Омар аль-Башир помещен под домашний арест "в безопасном месте".

Также было объявлено о роспуске правительства, парламента и приостановке действия конституции Судана. Кроме того, военные объявили общенациональный режим прекращения огня.

В течение двух лет в стране будет действовать переходный период, по окончании которого будут проведены новые выборы.

Госдеп США раскритиковал столь длительный переходной период и призвал передать власть гражданскому правительству значительно раньше. Против планов военных также выступила и суданская оппозиция.

Позже государственное телевидение Судана сообщило, что военный совет возглавил Авад ибн Ауф. До министерского кресля он возглавлял военную разведку, затем руководил генштабом Судана. После он занимал должность посла Судана в Омане.

 

По данным WikiLeaks, ибн Ауф выступал связующим звеном между суданскими властями и поддерживаемыми ими ополченцами-джанджавидами, которые терроризировали гражданское население в Дарфуре, за что и попал под американские санкции в 2007 году. Его также считают участником геноцида в Дарфуре.

Ибн Ауф во время выступления по ТВ дал понять, что в интересах Судана придерживаться сбалансированных международных отношений и соблюдать принципы добрососедства.

Так, переходное правительство не стало отменять визит главы МИД Судана Мухаммада Ахмеда ад-Дирдири в Москву. В последнее время российско-суданские связи, в том числе экономические, резко активизировались.

Международный уголовный суд в Гааге призвал новые власти Судана выдать им задержанного президента, которого хотят судить за геноцид. Но глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные его не выдадут.

 

"Наш совет правит и привлекает к ответственности, но он не выдаст аль-Башира. Ни аль-Башир, ни один другой гражданин страны не будет выдан иностранным структурам", - заявил он пресс-конференции в столице Судана.

 

От переворота до переворота

Омар аль-Башир родился в 1944 году в деревне Хоше Баннага в крестьянской семье. Окончил Суданскую военную академию в столице Судана Хартуме. Учился также в Малайзии, Пакистане и США. За свою военную карьеру он был пиотом, служил в десанте, затем военным атташе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Командовал пехотной бригадой египетской армии в войне между арабскими странами и Израилем в 1973 году. Проводил военные операции против Народно-освободительной армии Судана, боровшейся за независимость южной части страны.

В 1989 году аль-Башир возглавил военный переворот и стал фактическим правителем Судана, заняв одновременно посты руководителя Совета командования революции национального спасения, главы кабмина, министра обороны и главнокомандующего.

После его прихода к власти официальной религией в стране стал ислам, были введены законы шариата, запрещены политические партии.

Через несколько лет он был провозглашен президентом, но выборы были введены позже под давлением международного сообщества. На голосованиях он набирал более 90 процента голосов. В 1999 году были разрешены и партии.

При этом в Судане продолжались военные конфликты. Двадцатилетняя борьба с Народно-освободительной армией завершилась в 2011 году независимостью Южного Судана, в котором проживают преимущественно хритстиане.

Международный уголовный суд в Гааге объявил аль-Башара в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. 

Гражданская война в Южном Судане привела к гибели по меньшей мере 400 тысяч человек и вынужденного переселения десятков тысяч. На территории нового государства осталось около 75 процентов нефтяных месторождений и Судан обеднел.

В последние годы в Судане бедственная экономическая ситуация. Инфляция достигла 70 процентов. По данным ООН каждый пятый житель 43-миллионного Судана живет за чертой бедности. Средняя продолжительность жизни - 55 лет.

 

В глобальном Индексе голода Судан занимает 112 место из 119. В Индексе восприятия коррупции - на 172 место из 180.

Акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года. Изначально протестующии были против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре демонстрации оказались направленными против авторитарного правителя и аль-Башир ввел чрезвычайное положение. В протестах за это время погибио 50 человек.

6 апреля 2019 года тысячи активистов вышли на улицы столицы Судана с требованиями отставки президента страны Омара аль-Башира. Они дошли до штаб-квартиры вооруженных сил Судана, на территории которой находится также президентский дворец и министерство обороны страны, где их разогнали с помощью слезоточивого газа.

 

 
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