Без конституции. Главное о перевороте в Судане

Источник: Корреспондент.net

Командование армии Судана решило отстранить от власти и арестовать президента Омара аль-Башира. Военные объявили о создании временного правительства под управлением министра обороны Авада Мухамеда Ахмеда ибн Ауфа.

Военному перевороту предшествовали многотысячные митинги президента, который провел на своем посту почти 30 лет. Аль-Башир и сам в 1989 году возглавил военный переворот, в результате которого стал фактическим правителем Судана.

Военный переворот в Судане

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф заявил, что военный совет взял на себя управление страной, а президент Омар аль-Башир помещен под домашний арест "в безопасном месте".

Также было объявлено о роспуске правительства, парламента и приостановке действия конституции Судана. Кроме того, военные объявили общенациональный режим прекращения огня.

В течение двух лет в стране будет действовать переходный период, по окончании которого будут проведены новые выборы.

Госдеп США раскритиковал столь длительный переходной период и призвал передать власть гражданскому правительству значительно раньше. Против планов военных также выступила и суданская оппозиция.

Позже государственное телевидение Судана сообщило, что военный совет возглавил Авад ибн Ауф. До министерского кресля он возглавлял военную разведку, затем руководил генштабом Судана. После он занимал должность посла Судана в Омане.

По данным WikiLeaks, ибн Ауф выступал связующим звеном между суданскими властями и поддерживаемыми ими ополченцами-джанджавидами, которые терроризировали гражданское население в Дарфуре, за что и попал под американские санкции в 2007 году. Его также считают участником геноцида в Дарфуре.

Ибн Ауф во время выступления по ТВ дал понять, что в интересах Судана придерживаться сбалансированных международных отношений и соблюдать принципы добрососедства.

Так, переходное правительство не стало отменять визит главы МИД Судана Мухаммада Ахмеда ад-Дирдири в Москву. В последнее время российско-суданские связи, в том числе экономические, резко активизировались.

Международный уголовный суд в Гааге призвал новые власти Судана выдать им задержанного президента, которого хотят судить за геноцид. Но глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные его не выдадут.