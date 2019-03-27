Без смертей. Зачем ЕС ограничит скорость всех авто

Источник: Корреспондент.net

Законодатели ЕС договорились об обязательной установке дополнительных технологий на новые автомобили, которые будут контролировать скорость и экстренное торможение транспортного средства.

Всего в принятом документе фигурирует порядка 15 систем, призванных обеспечить повышенную безопасность на дорогах. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Ограничения в Евросоюзе

Европарламент, Европейский совет и Еврокомиссия достигли предварительного соглашения по регламенту, касающемуся повышения уровня безопасности на дорогах.

В 2017 году на европейских дорогах погибли 25 тысяч человек, а 135 тысяч получили серьезные травмы. Евросоюз ставит цель сократить смертность на дорогах до нуля к 2050 году.

Как отметила еврокомиссар Эльжбета Беньковска, ежегодно в Евросоюзе на дорогах погибают 25 тысяч человек, а причиной почти всех ДТП становится человеческий фактор.

Начиная с 2022 года, во всех автомобилях, производимых или продаваемых в ЕС, будут установлены системы интеллектуальной коррекции скорости ISA, усовершенствованными экстренными тормозами и технологией, которая будет препятствовать выезду автомобиля за пределы своей полосы.

Почему в Люксембурге транспорт станет бесплатным

Всего в документе фигурирует порядка 15 систем, призванных обеспечить безопасность участников дорожного движения.

Среди других мер безопасности называют систему предупреждения о том, что водитель засыпает или чем-то отвлечен - например, смартфоном, а также бортовым самописцем, аналогичным "черному ящику" в самолетах.

Также это системы экстренного торможения и улучшенные по результатам краш-тестов ремни безопасности. Автомобили должны будут иметь видеорегистраторы как спереди, так и сзади.

Кроме того водителям автобусов и грузовиков обещают, что у них благодаря новым технологиям больше не будет "слепых зон".

Некоторые автопроизводители уже разработали и даже частично внедрили подобные системы, следящие за скоростью. В них чаще всего используются модули GPS в сочетании с бортовой навигационной системой, а также видеокамеры, способные "читать" дорожные знаки.

Среди них Volvo, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Mercedes, Renault и Peugeot.

В дальнейшем согласованный регламент поступит на голосование в Европарламент, а затем - на утверждение в Европейский совет. Документ примут через несколько месяцев.

Мировой лидер. Volkswagen оправился от дизельгейта

Однако Европейская ассоциация автопроизводителей не одобряет такие системы, указывая "многие проблемы инфраструктуры", такие как нестандартизированные дорожные знаки или неаткальная информация в цифровых картах навигационной системы.

Смертность на дорогах в Украине

Самым печальным годом стал 2007, когда на украинских дорогах погибли 9574 человека. К 2013 году этот показатель постепенно упал до 4483 человек, а 2016 количество жертв было самым низким - 3410 человек.

В прошлом году 20 июля на украинских дорогах погиб сразу 21 человек. В Мининфраструктуры сразу объявили о масштабной кампании по контролю за дорожным движением.

Также в правительстве перешли в наступление на автоперевозчиков, которые используют некачественные автобусы и маршрутки. За несколько дней усиленных проверок чиновники отчитались о сотнях выявленных нарушений.

От контроля скорости на дорогах Украины отказались после создания новой патрульной полиции. Также в ходе реформ была распущена Госавтоинспекция.

В августе 2015 года вступил в силу закон, который предусматривал, среди прочего, фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Однако из-за отсутствия финансирования закон так и не заработал: дефицит патрульных и отсутствие автоматических камер фиксации.

В итоге 8 октября на некоторые дороги Украины вернулись радары TruCam, которыми позьзовалось ГАИ с 2010 года. В 2018 году в ДТП погибли 3350 человек.

В рейтинге исследовательской организации World life expactancy Украина входит в список стран с низким уровнем смертности на дорогах - 131 место. Среди бывших советских стран лучше обстоит ситуация только в Латвии и Эстонии.

На прошлой неделе глава МВД Арсен Аваков заявил, что до конца 2019 года в Украине в полном объеме заработает система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150 Думаю, предел будет тысяча камер", - рассказал Аваков.

"Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - добавил он.



