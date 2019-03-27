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27.03.2019

Без смертей. Зачем ЕС ограничит скорость всех авто

Источник: Корреспондент.net

Законодатели ЕС договорились об обязательной установке дополнительных технологий на новые автомобили, которые будут контролировать скорость и экстренное торможение транспортного средства. 

Всего в принятом документе фигурирует порядка 15 систем, призванных обеспечить повышенную безопасность на дорогах. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

Ограничения в Евросоюзе

Европарламент, Европейский совет и Еврокомиссия достигли предварительного соглашения по регламенту, касающемуся повышения уровня безопасности на дорогах. 

В 2017 году на европейских дорогах погибли 25 тысяч человек, а 135 тысяч получили серьезные травмы. Евросоюз ставит цель сократить смертность на дорогах до нуля к 2050 году.

Как отметила еврокомиссар Эльжбета Беньковска, ежегодно в Евросоюзе на дорогах погибают 25 тысяч человек, а причиной почти всех ДТП становится человеческий фактор.

Начиная с 2022 года, во всех автомобилях, производимых или продаваемых в ЕС, будут установлены системы интеллектуальной коррекции скорости ISA, усовершенствованными экстренными тормозами и технологией, которая будет препятствовать выезду автомобиля за пределы своей полосы.

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Всего в документе фигурирует порядка 15 систем, призванных обеспечить безопасность участников дорожного движения.

Среди других мер безопасности называют систему предупреждения о том, что водитель засыпает или чем-то отвлечен - например, смартфоном, а также бортовым самописцем, аналогичным "черному ящику" в самолетах.

Также это системы экстренного торможения и улучшенные по результатам краш-тестов ремни безопасности. Автомобили должны будут иметь видеорегистраторы как спереди, так и сзади.

Кроме того водителям автобусов и грузовиков обещают, что у них благодаря новым технологиям больше не будет "слепых зон".

Некоторые автопроизводители уже разработали и даже частично внедрили подобные системы, следящие за скоростью. В них чаще всего используются модули GPS в сочетании с бортовой навигационной системой, а также видеокамеры, способные "читать" дорожные знаки.

Среди них Volvo, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Mercedes, Renault и Peugeot. 

В дальнейшем согласованный регламент поступит на голосование в Европарламент, а затем - на утверждение в Европейский совет. Документ примут через несколько месяцев.

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Однако Европейская ассоциация автопроизводителей не одобряет такие системы, указывая "многие проблемы инфраструктуры", такие как нестандартизированные дорожные знаки или неаткальная информация в цифровых картах навигационной системы.

 

Смертность на дорогах в Украине

Самым печальным годом стал 2007, когда на украинских дорогах погибли 9574 человека. К 2013 году этот показатель постепенно упал до 4483 человек, а 2016 количество жертв было самым низким - 3410 человек.

В прошлом году 20 июля на украинских дорогах погиб сразу 21 человек. В Мининфраструктуры сразу объявили о масштабной кампании по контролю за дорожным движением.

Также в правительстве перешли в наступление на автоперевозчиков, которые используют некачественные автобусы и маршрутки. За несколько дней усиленных проверок чиновники отчитались о сотнях выявленных нарушений.

От контроля скорости на дорогах Украины отказались после создания новой патрульной полиции. Также в ходе реформ была распущена Госавтоинспекция.

В августе 2015 года вступил в силу закон, который предусматривал, среди прочего, фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Однако из-за отсутствия финансирования закон так и не заработал: дефицит патрульных и отсутствие автоматических камер фиксации.

В итоге 8 октября на некоторые дороги Украины вернулись радары TruCam, которыми позьзовалось ГАИ с 2010 года. В 2018 году в ДТП погибли 3350 человек.

В рейтинге исследовательской организации World life expactancy Украина входит в список стран с низким уровнем смертности на дорогах - 131 место. Среди бывших советских стран лучше обстоит ситуация только в Латвии и Эстонии.

 

На прошлой неделе глава МВД Арсен Аваков заявил, что до конца 2019 года в Украине в полном объеме заработает система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150 Думаю, предел будет тысяча камер", - рассказал Аваков.

"Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - добавил он.

 

 


 
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