Без воды из Днепра. Последствия засухи в Крыму

Источник: Корреспондент.net

В Крыму объявили режим чрезвычайно ситуации из-за засухи. Сообщается, что уже потеряно около 50 процентов урожая зерновых на аннексированном полуострове.

Данные спутниковых снимков показали серьезное ухудшение состояния растительности на территории Крыма.

Причины засухи в Крыму

Из-за аномальной засухи в нескольких районах Крыма в июне была объявлена чрезвычайная ситуация.

В первую очередь страдает сельское хозяйство, которое до аннексии было возможно вести благодаря воде из Днепра, которая поступала на полуостров по Северо-Крымскому канала.

Этот канал обеспечивал 85 процентов потребностей полуострова в воде. Но четыре года назад украинские власти перекрыли воду в Крым.

На Северо-Крымском канале в 2014 году возвели дамбу, чтобы вода не поступала на полуостров. Теперь ее называют "старой", а новая дамба почти готова, она расположена ближе к админгранице. Как только ее достроят - можно будет давать воду Крыму.

Однако Украина не подаст аннексированному полуострову ни капли воды из Северо-Крымского канала пока туда не вернется украинская власть.

"Снимаются шандоры - и вода идет на Крым. Вопрос одного, двух, трех дней", - сказал Радио Свободе начальник 2-го отделения управления Северо-Крымского канала Иван Биган.

Российский аграрный эксперт Владимир Решетняк говорит, что засуха в Крыму была предсказана учеными еще в 1990-х годах.

В населенных пунктах восточного Крыма в июле ситуация с водообеспечением населения резко ухудшилась. Как рассказывают местные жители, воду дают в течение двух часов и через сутки. При этом орошать угодья ей не разрешают, грозя штрафами.

В предыдущих годах Крым легче переносил поливные сезоны благодаря обилию осадков.

Проблемы есть не только в восточных районах, а также в Севастополе. Единственный водоем, который может служить дополнительным источником поставок воды в город - озеро в районе горы Гасфорта. Эта территория в 2015 году перешла в долгосрочную аренду российским байкерам из клуба Ночные волки.

На сегодняшний день единственным водоемом, питающим весь Севастополь, является Чернореченское водохранилище. Его эксплуатационный объем равен 44,3 миллионам кубических метров воды, сообщает Крым.Реалии.

Последствия и убытки

Крымские агрономы говорят, что из-за засухи погибает даже устойчивый подсолнечник. Только по этой культуре на одном из крымских сельскохозяйственных предприятий Джанкойского района ущерб составляет около 25 тысяч долларов.

А ярового ячменя здесь собрали в полтора раза меньше, чем в прошлом году. С 2014 года предприятие вообще не выращивает рис и не разводит коров.

"Крупного рогатого скота нет, потому что кормовой базы как таковой тоже нет... Ни кукурузу, ни люцерну без полива не вырастишь", - рассказывает агроном крымского сельскохозяйственного предприятия Вера Пивоваренко.

Она не понимает, почему украинские власти не продают Крыму пресную воду, а "сливает" ее в море.

"Все-таки 28 хозяйств в Крыму. Мы только, одно хозяйство, 1,5 миллиона платили за воду. Гривны платили. Что это, мало им?! Все-таки это деньги. Зачем сливать пресную воду в море и не взять за это какие-то деньги?!", - говорит она.

Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 13 июня опубликовало данные, полученные с помощью спутниковых снимков, сделанных в 2016 и 2018 годах, подтверждающие значительное уменьшение растительности на аннексированном полуострове.

По данным дистанционного зондирования земли установлено, что в течение двух лет индекс NDVI (показатель количества активной биомассы), который используется для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях Крыма снизился до самой низкой отметки 0,3.

Всего в июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, снижение значения общего индекса NDVI по территории полуострова составило 23 процента.

Общие убытки крымских аграриев составили около 16 миллионов долларов, такую оценку дал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Они могут увеличиться в два раза. Минсельхоз Крыма сообщает, что потеряно до 50 процентов урожая зерновых.

Александр Лиев, который до аннексии работал в правительстве Крыма главой Комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, а затем - и министром туризма, сказал Радио Свободе, что такая сумма мала для Крыма, поскольку равна выручке, которую получало до 2014 года одно из крупнейших овощеводческих хозяйств в Первомайском районе.

Доктор сельскохозяйственных наук, академик-секретарь отделения растениеводства Александр Иващенко отмечает, что в Крыму сейчас поднимают воду из скважин для полива, что приводит к засолению почв.

Эксперты при этом говорят, что с питьевой водой в Крыму коллапса не будет, поскольку на эти нужды будет достаточной внутренних ресурсов полуострова.

Как решают проблему

Москва ранее заявляла, что в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.

Так, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тысяч кубометров в сутки.

Россия также планирует до 2020 года проложить магистральный водовод до Керчи протяженностью около 220 километров. Считается, что он решит проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживают 400 тысяч человек.

На сегодняшний день Симферополь питается от трех водохранилищ естественного стока: Симферопольского, Аянского и Партизанского. Заявляется, что они заполнены на 80 процентов, и стоки с гор продолжают поступать.

Что касается Южного берега Крыма, то на 78 проценто заполнено и Чернореченское водохранилище, которое обеспечивает водой Севастополь и прилегающие к нему территории.

Самым проблематичным останется обеспечение Восточного Крыма. Этот регион получает воду из нескольких источников - это Белогорское водохранилище и два подземных водозабора в Нижнегорском районе.

3 июля Аксенов заявил, что подготовил обращение на имя председателя правительства России Дмитрия Медведева с просьбой выделить до 166 миллионов гривен для компенсации прямых потерь крымскими сельхозпроизводителями из-за засухи на полуострове.