Беженец из Ирака приговорен к высшей мере за теракт в Лондоне

Источник: DW

Беженец из Ирака Ахмед Хасан приговорен в Великобритании к пожизненному заключению за совершение теракта в лондонском метро. Такое решение принял Центральный уголовный суд в Лондоне в пятницу, 23 марта. По словам судьи, обвиняемый при помощи самодельной бомбы хотел убить как можно больше людей.

Хасан был признан виновным неделю назад и теперь может рассчитывать на досрочное освобождение лишь после 34 лет заключения. На суде 18-летний выходец из Ирака заявил, что не хотел, чтобы кто-то пострадал и объяснил свои действия тем, что "был в состоянии стресса" и "страдал от скуки". Он также рассказал, что в Ираке его похитили боевики "Исламского государства" и якобы заставили пройти обучение в своем лагере.