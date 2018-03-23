Беженец из Ирака приговорен к высшей мере за теракт в Лондоне
Источник: DW
Беженец из Ирака Ахмед Хасан приговорен в Великобритании к пожизненному заключению за совершение теракта в лондонском метро. Такое решение принял Центральный уголовный суд в Лондоне в пятницу, 23 марта. По словам судьи, обвиняемый при помощи самодельной бомбы хотел убить как можно больше людей.
Хасан жил у приемных родителей и учился в колледже недалеко от Лондона. 15 сентября 2017 года в лондонском метро на станции "Парсонс-Грин" взорвалась часть бомбы,которую, по версии следствия, он подложил. Сообщается, что взрывное устройство было начинено 2,2 кг колюще-режущих предметов. В результате 30 человек получили ожоги лица и тела, все были госпитализированы. Инцидент признан терактом. Ответственность за него взяла на себя, не предъявив доказательств, террористическая группировка "Исламское государство".