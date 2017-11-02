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02.11.2017

Безвиз и космос. Порошенко в Персидском заливе

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, где провел встречу с правителями этих королевств.

В результате визитов Порошенко были подписаны документы о сотрудничестве и упрощении визового режима Украины с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Безвиз и космос с Эмиратами

Договоренность о безвизовом режиме была достигнута по результатам переговоров Порошенко и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума.

Кабмин Украины и правительство ОАЭ подписали меморандум о взаимной отмене визовых требований. Соглашение заработает примерно в декабре.

На сайте администрации президента отмечается, что в прошлом году Эмираты посетили более 112 тысяч украинских граждан.

Кроме того, Украина и ОАЭ подписали документ о сотрудничестве в сфере культуры, который, как отмечается на сайте президента будет способствовать развитию сотрудничества во всех сферах культуры и искусства.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между государственными космическими агентствами ОАЭ и Украины в сфере исследования космоса.

Документ предусматривает развитие взаимного промышленного, научного и технического обмена в области исследования космического пространства.
 
На встрече Порошенко с руководителем одного из крупнейших в мире портовых операторов DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом последний заявил о намерении его компании инвестировать в портовую отрасль Украины.

Оборона и инвестиции с Аравией

О полном безвизе не договорились, однако достигли некоторых договоренностей по упрощению визового режим» между Украиной и Саудовской Аравией.
 
Порошенко отметил, что "с удивлением узнал", что визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими для украинцев.
 
Президент рассказал, что во время встречи с Королем Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о снижении размера платы за визы.
 
В ходе визита была достигнута готовность подписать соглашения между Украиной и Саудовской Аравией о сотрудничестве в области обороны.
 
 
Президент сообщил, что сейчас реализуются два крупных контракта в сфере военно-технического сотрудничества.
 
Украинский самолет Ан-132Д уже находится в Саудовской Аравии и сейчас прорабатываются вопросы его серийного производства, отметил Порошенко.
 
Он добавил, что есть вероятность расширения линейки самолетов Антонова для Саудовской Аравии.
 
Кроме того, обсуждалось упрощение сотрудничества на уровне бизнеса и предпринимателей, а также активизация туристических поездок.
 
На переговорах президента с управляющим директором Открытого инвестиционного фонда королевства Ясиром бин Османом Ар-Румаяном обсуждались возможности дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.
 
В ходе встречи Порошенко пригласил саудовские компании принять участие в приватизации в Украине.
 
Президент также отметил, что саудовские компании могут вдвое увеличить размер инвестиций в Украину.
 
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