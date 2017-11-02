02.11.2017
Безвиз и космос. Порошенко в Персидском заливе
Источник: КорреспонденТ.net
Президент Петр Порошенко посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, где провел встречу с правителями этих королевств.
В результате визитов Порошенко были подписаны документы о сотрудничестве и упрощении визового режима Украины с Саудовской Аравией и ОАЭ.
Безвиз и космос с Эмиратами
Договоренность о безвизовом режиме была достигнута по результатам переговоров Порошенко и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума.
Кабмин Украины и правительство ОАЭ подписали меморандум о взаимной отмене визовых требований. Соглашение заработает примерно в декабре.
На сайте администрации президента отмечается, что в прошлом году Эмираты посетили более 112 тысяч украинских граждан.
Кроме того, Украина и ОАЭ подписали документ о сотрудничестве в сфере культуры, который, как отмечается на сайте президента будет способствовать развитию сотрудничества во всех сферах культуры и искусства.
Также был подписан меморандум о взаимопонимании между государственными космическими агентствами ОАЭ и Украины в сфере исследования космоса.
Документ предусматривает развитие взаимного промышленного, научного и технического обмена в области исследования космического пространства.
На встрече Порошенко с руководителем одного из крупнейших в мире портовых операторов DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом последний заявил о намерении его компании инвестировать в портовую отрасль Украины.
Оборона и инвестиции с Аравией
О полном безвизе не договорились, однако достигли некоторых договоренностей по упрощению визового режим» между Украиной и Саудовской Аравией.
Порошенко отметил, что "с удивлением узнал", что визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими для украинцев.
Президент рассказал, что во время встречи с Королем Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о снижении размера платы за визы.
В ходе визита была достигнута готовность подписать соглашения между Украиной и Саудовской Аравией о сотрудничестве в области обороны.
Президент сообщил, что сейчас реализуются два крупных контракта в сфере военно-технического сотрудничества.
Украинский самолет Ан-132Д уже находится в Саудовской Аравии и сейчас прорабатываются вопросы его серийного производства, отметил Порошенко.
Он добавил, что есть вероятность расширения линейки самолетов Антонова для Саудовской Аравии.
Кроме того, обсуждалось упрощение сотрудничества на уровне бизнеса и предпринимателей, а также активизация туристических поездок.
На переговорах президента с управляющим директором Открытого инвестиционного фонда королевства Ясиром бин Османом Ар-Румаяном обсуждались возможности дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.
В ходе встречи Порошенко пригласил саудовские компании принять участие в приватизации в Украине.
Президент также отметил, что саудовские компании могут вдвое увеличить размер инвестиций в Украину.