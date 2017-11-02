Безвиз и космос. Порошенко в Персидском заливе

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, где провел встречу с правителями этих королевств.

В результате визитов Порошенко были подписаны документы о сотрудничестве и упрощении визового режима Украины с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Безвиз и космос с Эмиратами

Договоренность о безвизовом режиме была достигнута по результатам переговоров Порошенко и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума.

Кабмин Украины и правительство ОАЭ подписали меморандум о взаимной отмене визовых требований. Соглашение заработает примерно в декабре.

На сайте администрации президента отмечается, что в прошлом году Эмираты посетили более 112 тысяч украинских граждан.

Кроме того, Украина и ОАЭ подписали документ о сотрудничестве в сфере культуры, который, как отмечается на сайте президента будет способствовать развитию сотрудничества во всех сферах культуры и искусства.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между государственными космическими агентствами ОАЭ и Украины в сфере исследования космоса.

Документ предусматривает развитие взаимного промышленного, научного и технического обмена в области исследования космического пространства.

На встрече Порошенко с руководителем одного из крупнейших в мире портовых операторов DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом последний заявил о намерении его компании инвестировать в портовую отрасль Украины.