Безвиз с заморскими территориями ЕС будет осенью
Источник: КорреспонденТ.net
22.05.2017
Безвизовый режим с заморскими территориями Франции и Нидерландов заработает для украинцев не раньше осени.
Об этом рассказали в Департаменте консульской службы МИД Европейской правде.
Сообщается, что безвизовый режим между Украиной и ЕС не будет распространяться на отдаленные от Европейского континента острова, имеющие статус "заморских территорий".
Министерство иностранных дел уже начало переговоры о введении безвиза с этими территориями, но этот процесс потребует дополнительного времени.
"Введение безвизовых поездок на заморские территории королевства Нидерланды... ожидается не ранее осени 2017 года", – говорится в ответе ДКС МИД.
Дипломаты оъяснили, что процедура является длительной из-за того, что островные территории – Арубы, Кюрасао и Синт-Мартен – проводят собственную миграционную политику.
В случае заморских территорий Франции ситуация иная, решение о безвизе принимается в Париже, однако оно также не является автоматическим и "потребует внесения изменений в действующее законодательство Франции".
В число заморских территорий Франции входят Гваделупа, Майотта, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия.