Безвиз с заморскими территориями ЕС будет осенью

Источник: КорреспонденТ.net

Безвизовый режим с заморскими территориями Франции и Нидерландов заработает для украинцев не раньше осени.

Об этом рассказали в Департаменте консульской службы МИД Европейской правде.

Сообщается, что безвизовый режим между Украиной и ЕС не будет распространяться на отдаленные от Европейского континента острова, имеющие статус "заморских территорий".

Министерство иностранных дел уже начало переговоры о введении безвиза с этими территориями, но этот процесс потребует дополнительного времени.

"Введение безвизовых поездок на заморские территории королевства Нидерланды... ожидается не ранее осени 2017 года", – говорится в ответе ДКС МИД.

Дипломаты оъяснили, что процедура является длительной из-за того, что островные территории – Арубы, Кюрасао и Синт-Мартен – проводят собственную миграционную политику.

В случае заморских территорий Франции ситуация иная, решение о безвизе принимается в Париже, однако оно также не является автоматическим и "потребует внесения изменений в действующее законодательство Франции".

В число заморских территорий Франции входят Гваделупа, Майотта, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия.