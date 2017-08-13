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13.08.2017

Билл Гейтс завел аккаунт в Instagram

Источник: КорреспонденТ.net

Самый богатый человек в мире, основатель Microsoft Билл Гейтс зарегистрировался в Instagram и выложил первое фото. За два дня пребывания в соцсети он набрал 155 тыс. подписчиков.

В Инстаграмме он планирует рассказывать о работе благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс, о путешествиях и интересах.

Первую и пока единственную запись Гейтс посвятил Танзании, опубликовав три фотографии.

"Привет из Танзании, Instagram! Только что пообедал с удивительными детьми в начальной школе в Кичеби в Мухези и встретился с Упендо Мувира, замечательным врачом, который посвятил свою карьеру борьбе с заброшенными тропическими болезнями. Мелинда и я уже много лет приезжаем в Танзанию. Я люблю смотреть на то, какого прогресса достигла страна для улучшения здоровья и своих возможностей", - написал он.

Напомним, ранее по заказу Билла Гейтса для Африки изобрели нано-унитазы без воды.

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