Биткоин опустился ниже 4000 долларов

Источник: DW

Стоимость цифровой валюты биткоин в воскресенье, 25 ноября, опустилась до отметки ниже 4000 долларов США. По информации специализированного портала Coindesk, на 13.20 мск один биткоин стоил 3534 доллара. Таким образом, самая популярная криптовалюта за сутки потеряла более 17 процентов своей стоимости. За последние 24 часа более чем на 10 процентов подешевели и многие другие цифровые валюты, в частности эфириум, литкоин и XPR.