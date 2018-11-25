25.11.2018
Биткоин опустился ниже 4000 долларов
Источник: DW
Стоимость цифровой валюты биткоин в воскресенье, 25 ноября, опустилась до отметки ниже 4000 долларов США. По информации специализированного портала Coindesk, на 13.20 мск один биткоин стоил 3534 доллара. Таким образом, самая популярная криптовалюта за сутки потеряла более 17 процентов своей стоимости. За последние 24 часа более чем на 10 процентов подешевели и многие другие цифровые валюты, в частности эфириум, литкоин и XPR.
С декабря 2017 года, когда биткоин на пике своей стоимости оценивался почти в 20 тысяч долларов, цифровая валюта непрерывно падает в цене. Так, в феврале стоимость биткоина опустилась ниже 6000 долларов. Среди причин падения аналитики называли решение Китая запретить майнинг биткоинов в стране, запрет британских и американских банков на использование кредитных карт для покупки биткоинов, а также усилия ряда стран по регулированию рынка криптовалют.
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявлял об опасности инвестиций в биткоины. Он назвал криптовалюту спекулятивным активом, покупка которого сопряжена с большими рисками.
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