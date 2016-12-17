Луценко заблокировал доступ НАБУ в Реестр досудебных расследований, - Сытник

Источник: РБК-УКРАИНА

Генпрокуратура заблокировала доступ в ЕРДР директору НАБУ и его заместителям Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заблокировал доступ Национального антикоррупционного бюро в Единый реестр досудебных расследований. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил директор НАБУ Артем Сытник. "С ГПУ у нас отношения довольно опосредованные, они не ведут за нами наблюдение. Единственное, что могу сказать, что на протяжении последних нескольких дней господин Луценко, например, заблокировал доступ директора НАБУ в Единый реестр досудебных расследований", - сообщил Сытник. Он отметил, что предыдущий генпрокурор Виктор Шокин предоставил доступ в ЕРДР на основании закона о НАБУ, однако антикоррупционное бюро на днях получило уведомление, что доступ директора НАБУ и его заместителей прекращен. "Там есть достаточно вольная трактовка действующего законодательства. И принято решение о прекращении доступа. И это решение, мне кажется, довольно странным, поскольку как раз мы постоянно развиваем направление доступа к базам данных, реестров", - добавил Сытник. Напомним, ранее Сытник обвинил НАПК в нарушении законодательства.



