Ближайшие выходные в Украине пройдут с дождями: Днем воздух прогреется до 12-14 градусов

Источник: 112.ua

Синоптики прогнозируют украинцам дождливые выходные, в ближайшие два дня дневная температура не поднимется выше 13 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 11 ноября, единственным регионом в стране, где будет сухая погода, станет Одесская область. В остальных частях страны синоптики обещают дожди со следующими температурными показателями: запад, север, восток и центр - днем 7-11 градусов, ночью - от 3 до 7. На юге будет теплее: дневная температура от 11 до 13 градусов, ночью 5-7.

В Киеве в этот день также возможен дождь, днем 7-9, а ночью - 3-5 градусов.

В воскресенье, 12 ноября, погода не претерпит существенных изменений. Дожди в этот день будут идти, как и ранее везде, кроме Одесского региона. По всей стране, кроме юга, воздух прогреется до 7-11 градусов, ночью температура составит 3-5 (на Закарпатье до +7) градусов. На юге днем будет 11-13, ночью - 5-7 градусов.

В Киеве, как и ранее, 7-9 градусов днем и 3-5 - ночью.