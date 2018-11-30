30.11.2018
Блогер обнаружил затонувший город
Источник: Корреспондент.net
Блогер под ником MrMBB333 обнаружил следы исчезнувшего под водой древнего города. Видеодоказательства он представил на своем YouTube-канале.
Блогер воспользовался сервисом Google Earth и нашел необычное место. Оно располагается на глубине около 30 метров под водой в полутора милях от суши.
Впадина правильных форм с ровными линиями расположена возле Лос-Анджелеса. Длина "города" 1,6 километра, а ширина – вдвое меньше. Автор видео уверен, что нашел затонувший город. Как пример блогер показал принцип строения древних римских сооружений, которые также имели правильные геометрические формы.
За несколько дней видео собрало чуть больше 45 тысяч просмотров.
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