Блогер просидел час в раскаленном закрытом авто

Источник: КорреспонденТ.net

Российский блогер с псевдонимом Габар провел социальный эксперимент, в котором решил показать, что чувствует человек, оставленный в жару в раскаленной машине. Видео эксперимента было обнародовано на его личном YouTube-канале.

"Я понимаю, что хватит шести минут, чтобы нанести непоправимый вред здоровью ребенка. Я думаю, что ребенка до восьми лет пришлось бы откачивать", - отметил мужчина.

Продержавшись в машине час, Габар выбрался из автомобиля, жалуясь на плохое самочувствие.

"У меня кружится голова по аду вообще", - отметил он.