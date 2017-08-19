19.08.2017
Блогер просидел час в раскаленном закрытом авто
Источник: КорреспонденТ.net
Российский блогер с псевдонимом Габар провел социальный эксперимент, в котором решил показать, что чувствует человек, оставленный в жару в раскаленной машине. Видео эксперимента было обнародовано на его личном YouTube-канале.
"Я понимаю, что хватит шести минут, чтобы нанести непоправимый вред здоровью ребенка. Я думаю, что ребенка до восьми лет пришлось бы откачивать", - отметил мужчина.
Продержавшись в машине час, Габар выбрался из автомобиля, жалуясь на плохое самочувствие.
"У меня кружится голова по аду вообще", - отметил он.
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