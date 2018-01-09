Блогерша обещает расколоть подозреваемого в убийстве Ноздровской за 15 минут личной встречи

Источник: Українські новини

Украинская блогерша Лиза Богуцкая сомневается в том, что задержанный за убийство известной правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский виновен в ее смерти. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Ещё при первом свидании с начальником УВД Киевской области Дмитрием Ценовым я ему сказала, что не верю в версию "убийца- Россошанский". Абсолютно не верю.

У меня в первые же часы, как только стала вырисовываться картинка, появилось стойкое ощущение, что нас будут водить, как евреев по пустыне. Когда кто-то, даже из близкого окружения настаивает на одной единственной версии, тем более, лежащей на поверхности - это вызывает подозрение", - написала она.

"Если бы меня пустили к обвиняемому хотя бы на 15 минут, я бы точно сказала. Но ведь не пустят", - утверждает Лиза Богуцкая.