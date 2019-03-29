Boeing обновил ПО. 737 упал из-за тайных датчиков

Источник: Корреспондент.net

Наиболее вероятной причиной катастрофы Boeing 737 Max в Ефиопии стала ошибка в работе системы, которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе. К такому выводу пришли эксперты после изучения данных черных ящиков лайнера, узнала Wall Street Journal.

Тем времене, корпорация Boeing сообщила, что обновила устройство вспомогательной системы MCAS, "чтобы такие аварии больше никогда не повторялись", а в Сенате США прошли слушания о том, как проблемные лайнеры получили сертифакацию.

Причина крушения Boeing 737 Max

Американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, 29 марта сообщила, что следствие, проанализовав данные черных ящиков, пришло к выводу, что наиболее вероятной причиной катастрофы стала ошибка в работе системы Maneuvering Characteristics Augmentation System, которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

Самолеты модели 737 Max получил новые двигатели, которые из-за особенностей конструкции установлены немного впереди и приподняты. Это повлияло на поведение самолета в воздухе: он стал задирать нос. Такая особенность могла привести к потере скорости и падению самолета.

Тогда Boeing установила систему MCAS, которая автоматически корректирует угол наклона во время полета, не информируя об этом пилотов. Она ориентируется на датчики угла атаки - так в авиации называется угол между направлением движения самолета и тем, куда направлен его нос.

Угол атаки на Boeing 737 измеряют два датчика, которые представляют собой небольшие "флажки" на борту фюзеляжа в носовой части.

Ошибка в работе одного из датчиков могла привести к тому, что MCAS решила, что угол атаки самолета увеличился, и направила его к земле раньше, чем пилоты смогли что-то исправить, считают эксперты. Официальное оглашение итогов исследования черных ящиков ожидается в ближайшие дни.

Причиной крушения 737 Max в Индонезии осенью прошлого года, напомним, также стало нарушение в работе MCAS. Как показало расследование, система постоянно опускала нос, даже когда самолет не терял тяги. Пилоты пытались выправить положение, но автоматика более 20 раз не давала им это сделать.

25 марта этого года газета New York Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом расследования обстоятельств катастрофы, сообщила, что у пилотов разбившегося у берегов Индонезии лайнера было менее 40 секунд, чтобы спасти самолет от падения.

Обновление ПО: что изменилось

28 марта Boeing сообщил, что разработал обновление программного обеспечения MCAS. Утверждается, что бновление ПО обеспечит дополнительный уровень защиты, если установленные в разных частях самолета датчики угла атаки будут показывать противоречивые данные.

Программа MCAS останется на самолете, однако она будет срабатывать только один раз. До сих пор она продолжала "исправлять" движения штурвала пилотов раз в несколько секунд.

Если они отклоняются на 5,5 градуса и более при убранных клапанах, то MCAS активироваться не будет. При этом индикатор на дисплее в кабине пилотов будет их предупреждать об этом.

"Программное обеспечение прошло сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и двух испытательных полетов, включая сертификационные испытания в полете с участием представителей Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на борту в качестве наблюдателей", - утверждается в заявлении

Слушания в Сенате

27 марта представители Федерального управления гражданской авиации и Минтранса США предстали перед американскими законодателями. В Сенате задавали вопросы, связанные с Boeing 737 MAX 8.

Как стало известно, в ходе испытаний американское управление авиацей предоставило широкие полномочия по оценке безопасности самой компании Boeing. Кроме того, пилоты не проходили хорошую подготовку - только двухчасовой курс на планшете.

Исполняющий обязанности главы FAA Дэниел Элуэлл объяснил, что, если не приглашать экспертов производителя самолета, который проходит проверку, то его управлению понадобились бы десять тысяч новых сотрудников и 1,8 миллиарда долларов.

Он ответил, что у FAA "обширная и испытанная" система сертификации новых самолетов, но они собираются стать еще лучше.

Министр транспорта Элейн Чао отметила, что у ее министерства также "есть много серьезных вопросов по этому инциденту". Ведомство сейчас занимается проверкой процесса сертификации самолета Boeing 737 MAX 8.