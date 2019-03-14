14.03.2019
Boeing остановил поставки самолетов 737 MAX
Источник: Корреспондент.net
Американская компания Boeing решила приостановить поставки самолетов модели 737 MAX в связи с несколькими авиакатастрофами, сообщает Reuters в четверг, 14 марта.
Решение было принято после заявления Федерального авиационного управления США о закрытии американского воздушного пространства для лайнеров Boeing 737 MAX.
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