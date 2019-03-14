Boeing остановил поставки самолетов 737 MAX

В Париже полиция применила газ и водометы, чтобы изгнать с Елисейских полей группу в несколько десятков человек.

Во Франции на протесты вышли 28 тысяч человек

Кане Танака родилась 2 января 1903 года. Всю свою жизнь она продавала рисовые лепешки в своем магазине.

Народный артист СССР накануне был госпитализирован, а сегодня в полдень скончался на 97-году жизни.

В Японском море катер столкнулся в воде с китом, в результате чего пострадали 87 человек.

На въезде в тоннель машина зацепилась баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств.

Группа людей в капюшонах ворвалась в клуб, где находилось около 20 человек, и открыли по ним огонь.

Американцу помогли переоформить билет, и он следующим рейсом вылетел в Нью-Йорк, но уже без мины.

Саудиты снизили добычу нефти в январе в месячном выражении на 401 тысячу баррелей в сутки.

Деньги потратят на снижение зависимости партнеров Америки от российского вооружения, на укрепление коллективной безопасности и решение макроэкономических проблем.

Бывший морской пехотинец проплыл шесть тысяч километров на 36 дней быстрее по сравнению с предыдущим рекордом.

В Эфиопии разбился пассажирский Боинг вскоре после взлета. Самолеты этой же модели ожидают украинские компании.

Уже в среду в Палате должно состояться голосование о возможном выходе Великобритании из ЕС без согласования сделки.

Канцлер Германии выступает за упорядоченный Brexit и британский парламент теперь должен принять свое решение.

В эту сумму входят расходы на разработку нового стратегического бомбардировщика B-21 и атомные подлодки Columbia.

В киви больше витамина С, чем в апельсинах

Социальные сети Facebook, Instagram и Twitter переживают масштабные сбои в работе по всему миру.

Президент США Дональд Трамп не сможет помиловать Пола Манафорта, если он будет признан виновным по делу, касающемся штата Нью-Йорк.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки – до 12 млн б/с. Снижение произошло впервые с декабря прошлого года.

Цены на нефть выросли на данных о запасах в США

Если Великобритании потребуется перенос Brexit на более длительный срок, то стране нужно участвовать в выборах в Европарламент, предложила Тереза Мэй.

На референдуме британцам предлагалось бы проголосовать, выходить ли из ЕС на условиях, которые согласует парламент, либо нет.

Решение было принято после заявления Федерального авиационного управления США о закрытии американского воздушного пространства для лайнеров Boeing 737 MAX.

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