Боевики ИГИЛ в Сирии и Ираке используют 30% оружия из стран ЕС, - исследование

Источник: 112.ua

Более трети вооружения, которое используется террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии, поступает из стран Европейского Союза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале "Исследования вооружений".

Как выяснилось, значительная часть оружия и боеприпасов из арсенала "Исламского государства" была изготовлена в Евросоюзе. Организация, проводившая исследование, утверждает, что 30% оружия, используемого террористами в Сирии и Ираке, поступало с заводов Болгарии, Румынии, Венгрии и Германии. Но большая часть оружия была доставлена из России и Китая.

Данное исследование проводилось специалистами три года на территории Ирака и Сирии. В период между 2014-2017 гг. было проанализировано более 40 тыс. предметов вооружения.

При этом отмечено, что основная часть оружия была разграблена боевиками у сирийских и иракских армий. Часто были ограблены и военнослужащие Саудовской Аравии и США.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года, он начался с требований отставки президента Башара аль-Асада и завершения почти 50-летнего однопартийного правления баасистов. За шесть лет погибли более 450 тыс. человек. Миллионы жителей страны стали беженцами.

В Ирак боевики ИГИЛ вторглись в 2014 году и заняли треть территории страны, в том числе крупные города Мосул и Тикрит. Однако спустя два года началась операция по освобождению территорий, а в 2017 году исламисты потеряли контроль над последним городом в Ираке.