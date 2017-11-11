Боевики на Донбассе удерживают в заложниках 152 человека, - Геращенко

Источник: 112.ua

Боевики ОРДЛО удерживают в заложниках 152 человека. Об этом сообщила представитель ТКГ в Минске, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в интервью "5 каналу".

"На сегодняшний день на оккупированных территориях содержатся 152 человека. Это - гражданские и военные", - сказала Геращенко. Она подчеркнула недопустимость того, что в течение 14 месяцев процесс освобождения заложников остается заблокированным.

Ранее Геращенко заявляла, что Украина готова передать боевикам 313 человек в обмен на 88 украинских заложников, место нахождения которых установлено. По ее информации, ранее в списке в плену на Донбассе находились 144 человека. Президент Украины заявил, что Россия все еще удерживает 16 украинских политзаключенных на своей территории, наиболее известными из которых являются режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.