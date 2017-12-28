Боевики нарушили новогоднее перемирие на донецком направлении, - штаб

Источник: 112.ua

Сегодня боевики осуществили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил АТО несмотря на новогоднее перемирие. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО Facebook.

Все нарушения режима перемирия произошли на донецком направлении.

В Приазовье боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояний возле Павлополя. Сначала враг вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии усилил давление - и выпустил пять 82-мм мин и совершил обстрелы из гранатометов.

Кроме того, в пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие со стрелкового оружия. На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.