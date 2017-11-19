Боевики обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Широкиного и Гнутово, - штаб

Источник: 112.ua

Боевики обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Широкиного и Гнутово в Донецкой обл. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении в течение почти двух часов противник вел огонь по украинским защитникам с танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов под Троицким. Легкое пехотное вооружение российские наемники применили вблизи Зайцевого, Донца, Желтого и Крымского.

На донецком направлении из минометов различных типов обстреляны защитники Широкино и Гнутово, а из гранатометов и стрелкового оружия - защитники Павлополя и Водяного. А в районе Каменки враг выпустил несколько мин калибра 120-мм.

Всего начиная с полуночи российско-оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие. В половине случаев силы АТО стреляли в ответ.