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Боевики обстреляли Марьинку, огонь велся в районе местной школы, - Жебривский

Источник: 112.ua

24.05.2017

Боевики "ДНР" обстреляли жилой сектор Марьинки, сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Огонь велся в районе местной школы №2. "Учителя быстро завели детей в бомбоубежище. Когда обстрелы утихли, деток развезли на автобусах по домам. По предварительной информации есть одно попадание в частный дом по ул. Прокофьева", - написал он. 

 

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