Боевики обстреляли Марьинку, огонь велся в районе местной школы, - Жебривский

Война

20.03.2017

Бой под Мариуполем: в штабе АТО сообщили уточненные данные о количестве погибших боевиков

В результате боя под Мариуполем (Донецкая область), который состоялся сегодня, 20 марта 2017 года, погибли 8 боевиков, еще 16 получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook.