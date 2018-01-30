Боевики планируют провокации на Донбассе против местного населения, - штаб

Источник: 112.ua

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) планируют прибегнуть к провокациям и террористическим актам на Донбассе против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие как линии электропередач, водо- и газопроводы", - отмечает штаб.

По их мнению, возможные провокации связаны с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и прибытием очередного "гумконвоя" из России.

В течение минувших суток участники НВФ 4 раза открывали огонь по украинским военнослужащим на Донбассе.

В районе АТО за минувшие сутки никто из украинских военных не погиб и не был ранен.