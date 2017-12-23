Найти

23.12.2017

Боевики планируют вооруженные провокации во время новогодних и рождественских праздников, - штаб АТО

Источник: Українські новини

Штаб антитеррористической операции заявляет, что боевики намерены осуществить вооруженные провокации во время новогодних и рождественских праздников на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, по данным разведки штаба АТО боевики накопили скрытые запасы боеприпасов к артиллерийским системам, другим видам тяжелого и стрелкового вооружения.

Отмечается, что эти закладки боеприпасов спрятаны у линии боевого соприкосновения на наиболее потенциально горячих направлениях.

"Цель создания данных арсеналов - открытые провокации против подразделений Вооруженных сил Украины с целью дискредитации и вероятные обстрелы временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей во время новогоднего и рождественского перемирия, с все же той циничной и коварной целью", - сказано в сообщении.

Также в штабе АТО подчеркнули, что Вооруженные силы и другие военные формирования, которые выполняют задачи в районе проведения АТО, готовы к режиму перемирия и будут его неукоснительно соблюдать.

В то же время силы АТО намерены адекватно реагировать на действия противника.

Новости раздела
Война
21.12.2017
Волонтеры наглядно показали обстрелы Донбасса с территории РФ в начале войны: карта
Волонтеры опубликовали интерактивную карту обстрелов из России по территории Украины летом 2014 года.
Война
20.12.2017
ТКГ договорилась о новом "режиме тишины" на Донбассе с полуночи 23 декабря
В Минске сегодня прошло последнее в текущем году заседание переговорной группы
Война
18.12.2017
На фронте начался ад: появились новые детали обострения на Донбассе
Ужасные подробности с фронта
Война
17.12.2017
Перевозят в Мариуполь и Харьков: появились новые детали по обмену пленными на Донбассе
Процесс обмена планируют завершить до Нового года
Война
16.12.2017
В штабе АТО рассказали о провокациях боевиков ДНР
Боевики совершили провокационные обстрелы
Война
15.12.2017
Путин готовит ДНР-ЛНР к сливу: что задумали в Кремле
Дмитрий Орешкин о политике Путина по миротворцам на Донбассе
Война
13.12.2017
Обмен пленными на Донбассе может состояться до 25 декабря, - источник
Так, 74 украинских пленных планируют обменять на 306 задержанных сепаратистов
Война
13.12.2017
В Украине растет поколение детей,которые не видели ничего кроме войны
Война
03.12.2017
Очень важная вещь, которой нет в законе по Донбассу
О механизме, которого нет в важном законе по Донбассу
Война
26.11.2017
Попили чай и застрелились: в сети высмеяли странные подарки на венчание Прилепину от главаря ДНР
Захарченко сделал Прилепину необычный подарок
Война
26.11.2017
Штаб АТО попросил не распространять сведений о ходе боевых действий на Донбассе
За утечку секретной информации военнослужащим грозит привлечение к административной и уголовной ответственности, отметили в пресс-центре штаба антитеррористической операции
Война
25.11.2017
Сепаратисты "ЛНР" избрали новым главарем бывшего СБУшника
Главарем "ЛНР" стал Пасечник.
Война
23.11.2017
Минобороны: Из Луганска вывезли в РФ все наличные
В банках и банкоматах Луганска якобы отсутствуют наличные средства.
Война
22.11.2017
ВСУ готовы к обострению ситуации на линии фронта на луганском направлении, - Полторак
"Если будет обострение, то мы будем действовать адекватно. Мы к этому готовы, мы отслеживаем ситуацию", - сказал он.
Война
19.11.2017
Боевики обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Широкиного и Гнутово, - штаб
Всего российско-оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие
Война
17.11.2017
Жилой сектор Попасной обстреляли из артиллерии
Были повреждены хозяйственные постройки, здание местного отдела полиции, а также линии электроснабжения.
Война
14.11.2017
На Донбассе два села накрыли из Града – Жебривский
Обстрел начался вечером со стороны Горловки.
Война
13.11.2017
В ДНР готовятся к большому наступлению
Захарченко сообщил, что идет подготовка к наступлению.
Война
11.11.2017
Турчинов: РФ стягивает к границе "миротворцев"
Помешать планам России поможет закон о реинтеграции Донбасса, уверен Турчинов.
Война
11.11.2017
Боевики на Донбассе удерживают в заложниках 152 человека, - Геращенко
Представитель контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отметила, что процесс освобождения заложников остается заблокированным больше года
Война
10.11.2017
День в АТО: Боевики применили тяжелое вооружение, ранен один украинский военный
Террористы открывали огонь из минометов, зенитной установки и танка
Война
08.11.2017
За день в АТО погиб один военный – штаб
Еще один боец ВСУ получил ранения.
Война
01.11.2017
Сутки в зоне АТО: один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения
Всего незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины
Война
31.10.2017
Госпогранслужба создаст собственную разведку
Киевлянин вывез из зоны АТО 46 гранат
Волонтеры наглядно показали обстрелы Донбасса с территории РФ в начале войны: карта | Под Мариуполем прекратились взрывы на складе боеприпасов