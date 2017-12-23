Боевики планируют вооруженные провокации во время новогодних и рождественских праздников, - штаб АТО

Источник: Українські новини

Штаб антитеррористической операции заявляет, что боевики намерены осуществить вооруженные провокации во время новогодних и рождественских праздников на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, по данным разведки штаба АТО боевики накопили скрытые запасы боеприпасов к артиллерийским системам, другим видам тяжелого и стрелкового вооружения.

Отмечается, что эти закладки боеприпасов спрятаны у линии боевого соприкосновения на наиболее потенциально горячих направлениях.

"Цель создания данных арсеналов - открытые провокации против подразделений Вооруженных сил Украины с целью дискредитации и вероятные обстрелы временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей во время новогоднего и рождественского перемирия, с все же той циничной и коварной целью", - сказано в сообщении.

Также в штабе АТО подчеркнули, что Вооруженные силы и другие военные формирования, которые выполняют задачи в районе проведения АТО, готовы к режиму перемирия и будут его неукоснительно соблюдать.

В то же время силы АТО намерены адекватно реагировать на действия противника.