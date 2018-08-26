Бойцы ВСУ подорвались на минах, есть жертвы

Источник: Корреспондент.net

Двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил ранения, трое – боевые травмы, в результате подрыва на минно-взрывных устройствах на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в вечерней сводке в воскресенье, 26 августа.

Отмечается, что на луганском направлении в районе ответственности одной из бригад имели место сразу два случая подрыва на минно-взрывных устройствах.

"В одном из них, выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один получил травмы", – говорится в сообщении

При этом в районе обороны другого батальона "из-за личной неосторожности военнослужащего произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего два военнослужащих погибли, два получили боевые травмы".

По данным фактам проводится тщательная проверка.

Вместе с тем, в течение текущих суток сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Лебединское. Во всех случаях командиры подразделений принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел", – рассказали в штабе.