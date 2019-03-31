Бойко планирует попасть во второй тур выборов

Источник: Корреспондент.net

Кандидат в президенты Юрий Бойко рассчитывает попасть во второй тур выборов. Об этом лидер Оппозиционной платформа - За жизнь сказал, комментируся данные национального экзит-полла, согласно которому занимает четвертое место на выборах 31 марта.

"Я уверен, что у нас борьба не завершена и мы будем защищать результаты подсчета голосов, потому что у меня есть шанс попасть во второй тур. И на это будут направлены все усилия. Бороться будем за нашего избирателя до полной победы", - сказал Бойко.

На вопрос, каким образом он рассчитывает попасть во второй тур, Бойко ответил: "законным". Политик говорит, что люди боялись называть его фамилию в ходе соцопросовю

"Мы не знаем сколько это будет, но уже понятно, что примерно 20 процентов людей, которых опрашивали, отказывались отвечать, за кого они проголосовали и мы считаем, что там как раз наши голоса", - сказал Бойко.

По словам Бойко, его команда сейчас ведет параллельный подсчет голосов.