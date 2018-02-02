Более 260 млн детей в мире лишены возможности посещать школу

Источник: DW

Около 264 миллионов детей во всем мире лишены возможности получать школьное образование, говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), представленном в Берлине в пятницу, 2 февраля. Наибольшую обеспокоенность организации вызывают участившиеся нападения на школы в конфликтных регионах. Такие нападения, по словам директора чрезвычайных программ ЮНИСЕФ Мануэля Фонтена, "превращаются в правило". Только на северо-востоке Нигерии за несколько лет террористическая группировка "Боко Харам" разрушила 1400 школ и убила 2300 учителей.

По данным организации, в 24 странах мира, затронутых вооруженными конфликтами, не имеют возможности посещать школу около 27 млн детей в возрасте от 6 до 14 лет. В то же время школа не только дает детям знания, но, благодаря организованному распорядку дня, дает им опору и чувство безопасности, а также, вероятно, поможет им не "попасть в лапы идеологов", заявила представитель ЮНИСЕФ на пресс-конференции в Берлине.

Эксперты организации подсчитали, что ежегодно требуется дополнительно примерно 340 млрд долларов, чтобы все дети в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой могли посещать школу. Достичь этой цели без увеличения средств на помощь развивающимся странам невозможно, говорится в докладе. В настоящее время лишь 3,6 процента денег, выделяемых на гуманитарные цели, тратятся на образовательные программы.