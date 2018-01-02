02.01.2018
Болгария не отменит сделку с РФ по обслуживанию истребителей МиГ
Источник: DW
В декабре 2017 года министерство обороны Болгарии поручило компании "МиГ" техобслуживание 15 старых истребителей. Сумма сделки, заключенной на четыре года, оценивается в 50,2 млн долларов. 20 декабря стало известно, что действие договора было временно приостановлено из-за жалобы со стороны "Укринмаш". Глава болгарского Минобороны Красимир Каракачанов назвал действия украинской компании "попыткой саботажа" соглашения.
Болгария присоединилась к НАТО в 2004 году и спустя три года вступила в Евросоюз. Тем не менее, большая часть военной техники этой страны - советская или модернизирована за счет комплектующих из России.
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