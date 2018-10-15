Болгария отказалась участвовать в Евровидение-2019

Источник: Корреспондент.net

Правление национальной телекомпании Болгарии (BNT) приняло решение отказаться в 2019 году от участия в международном песенном конкурсе Евровидение. Об этом информирует сайт телекомпании в понедельник, 15 октября.

"Решение является частью мер, которые правление телекомпании предприняло для оптимизации государственных расходов", – говорится в сообщении.

В BNT отметили, что стоимость подготовки участника конкурса от Болгарии и его композиции "намного превышают разумные издержки, которые может позволить себе общественное телевидение".

"В дополнение к прямым расходам на подготовку соответствующего представителя страны-участницы также участвуют в компенсации расходов на сам конкурс, которые в этом году составляют 5,3 млн евро", – подчеркнули в национальной телекомпании Болгарии.

Организаторы конкурса отметили в Twitter, что им "грустно слышать" о решении Болгарии. "Команда Болгарии всегда очень весело работала, и их участники были фантастическими. Мы с нетерпением ждем, чтобы снова приветствовать их на Евровидении", – сказано в сообщении.

Ранее более 140 деятелей культуры призвали бойкотировать международный песенный конкурс Евровидение, который в 2019 должен пройти в Израиле.