Большинство граждан США выступают за улучшение отношений с РФ

Две трети американцев при этом заявили, что следят за новостями о России и президентских выборах в США 2016 года, 33 процента из них - "очень пристально".

Мнения американцев о политике в отношении России разнятся в зависимости от того, как часто они смотрят новости о возможном вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в США. Так, 53 процента из тех, кто очень внимательно следит за такими новостями, выступают за серьезные меры против России, а 38 процентов - за налаживание отношений с ней. С последними охотнее соглашаются те, кто не так внимательно следит за новостями об РФ и выборах в США.

75 процентов респондентов уверены, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, противоположного мнения придерживаются 16 процентов опрошенных. Из тех, кто считает, что РФ вмешивалась в выборы в США, 36 процентов говорят, что ее действия не повлияли на результат, 39 процентов - что повлияли.

Gallup проводила опрос с 1 по 12 августа.