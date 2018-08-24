Болтон о вступлении Украины в НАТО: Прогресс есть

Источник: Корреспондент.net

Администрация президента США Дональда Трампа активно рассматривает вопрос вступления Украины в НАТО. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве после переговоров с украинским руководством, пишет Европейская правда в пятницу, 24 августа.

По его словам, администрация активно рассматривает этот вопрос, но многое зависит от Украины.

"Администрация Джорджа Буша в 2008 году предложила, чтобы для Украины и других стран была ускорена программа принятия в члены НАТО. Но с этим европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Но я думаю, что сейчас наша администрация активно рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины, несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины - каким образом она выполнит условия, и политические, и военные. Но есть прогресс", - сказал он.