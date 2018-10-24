Болтон: США пока не планируют новых санкций против России

Источник: DW

США в настоящее время не планируют вводить новые санкции против России. Об этом заявил в среду, 24 октября, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "США не рассматривают на данный момент введение дополнительных санкций против РФ", - сказал он на пресс-конференции в столице Азербайджана Баку. Болтон отметил, что последние санкции против России США ввели четыре месяца назад в связи с "делом Скрипалей".

Накануне Джон Болтон встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и, в числе прочего, обсудил с ним вопрос о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. По словам Болтона, он сказал Путину, что попытки оказать влияние в пользу России контрпродуктивны и уже усилили недоверие к Москве. Россия категорически отвергает обвинения в том, что она предприняла шаги с целью добиться избрания на пост президента США Дональда Трампа в 2016 году.

7 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Вскоре после этого Путин и Трамп должны встретиться в Париже на полях мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Курс рубля резко повысился

В связи с заявлением Болтона об отсутствии у США намерений вводить новые санкции против России, курс рубля по отношению к доллару и евро заметно повысился. По данным на 15:00 МСК, курс доллара США составил 65,1 рубля - на 41,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов, а евро - 74,18 рубля (минус 93,5 копейки).

Ранее в ходе торгов евро впервые с 8 августа опустился ниже 74 рублей - до 73,995 рубля.