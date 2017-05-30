"Бомби насилие милосердием": В интернете появился вирусный ролик, осуждающий терроризм

Источник: Українські новини

В сети появился видеоролик осуждающий терроризм, который за несколько дней стал вирусным и набрал больше 2 миллионов просмотров на YouTube. Об этом сообщает The Guardian.

Трехминутное видео, подготовленное оператором мобильной связи Zain с Кувейта, рассказывает о неправильности терроризма. Оно начинается с того, что боевик готовит пояс шахида с целью совершить теракт.

Когда террорист-смертник отправляется в пункт назначения, ему противостоят жертвы терроризма, покрытые кровью и грязью, в том числе детский актер, играющий роль Омрана Дакнеша, ребенка из Алеппо, который стал известен после того, как он пережил воздушный удар со стороны сирийского правительства.

В нем также есть невеста, которая пережила бомбардировку свадебного зала в Аммане в Иордании. Человек, который потерял сына в результате массовых взрывов автомобилей в Багдаде, и многие другие, которые пережили атаки смертников на мирное население. Также на протяжении ролика демонстрируюся шокирующие кадры с мест терактов со всего мира.

В итоге террорист раскаивается и пытается убежать. После этого к жертвам присоединяется Хусейн аль-Джасми, известная в арабском мире поп-звезда, призывая людей реагировать на гнев и насилие добротой с милосердием.

Ролик получил всеобщее одобрение, но некоторые критикуют его за использование жертв взрыва и изображение террориста.