Бомбу на вокзале в Киеве не нашли

Источник: КорреспонденТ.net

Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу после проверки сообщения о минировании.

В полиции рассказали, что взрывоопасных предметов не обнаружили.



Напомним, сегодня около 17:30 в полицию поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала Киева. Работников и посетителей эвакуировали, центральный вход закрыли, а пассажирам рекомендовали заходить в здание вокзала через подземный переход.

О минировании сообщил по телефону неизвестный мужчина.

Примечательно, что ровно три года назад, 13 августа 2014 года, центральный ж/д вокзал Киева также ложно минировали и из-за этого проводилась эвакуация.