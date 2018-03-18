Борис Джонсон: Ответные меры РФ – бесполезны

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал "бесполезными" ответные действия Москвы на высылку 23 российских дипломатов, сообщает SkyNews.

"Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы", – сказал он.

Джонсон назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "ударом в спину" Великобритании за то, что она "твердо противостоит ужасному поведению" Кремля.

Министр отметил, что поддержку Лондону выразили лидеры Германии, Франции и США.