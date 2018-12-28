Борщ подорожал на 54%: сколько стоит соблюдение Рождественского поста

Источник: Українські новини

Рождественский пост продлится до 6 января 2019 года. Несмотря на ограничения во время поста, соблюдать его стало значительно дороже.

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Дорошенко напомнил, что во время Рождественского поста нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. В отличие от Пасхального в меню Рождественского поста разрешается добавлять рыбу и растительное масло.

"Одним из постных блюд является борщ. За год стоимость борща без мяса возросла на 54%, или на 5 грн. Это блюдо по состоянию на ноябрь 2018 обходится в среднем по стране в 14,3грн, тогда как по состоянию на ноябрь прошлого года стоило 9,3грн", - сообщил председатель.

Так, согласно официальной статистике, базовые ингредиенты для борща в среднем по Украине стоят:

картофель - 500 г: в ноябре 2017 - 2,9 грн, в ноябре 2018 - 3,4 грн. Индекс за год + 17%;

свекла - 500 г: в 2017 - 2,8 грн, в 2018 - 4,0 грн. Цена выросла на 43%;

капуста - 300 г: в 2017 - 1,3 грн, в 2018 - 2,1 грн. Стоимость выросла на 61%;

морковь - 200 г: в 2017 - 1,3 грн, в 2018р - 2,2 грн. Покупаем на 69% дороже;

лук - 200 г: в 2017 - 1,0 грн, в 2018 - 2,6 грн. Рост за год составил более чем в 2,5 раза.

"А какой же борщ без хлеба? Хлеб, как пшеничный, так и ржаной, подорожал за год на 26%", - добавляет эксперт.

При этом, за год подешевели сахар и яблоки.

"Если бы не было поста, то можно было бы сварить крепкий самогон, который бы подходил к вкусному борща. А пока до Рождества Христова придется отложить", - утешает Дорошенко.