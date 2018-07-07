Брату экс-президента Армении и членам его семьи предъявили обвинения

Источник: DW

Специальная следственная служба Армении в субботу, 7 июля, предъявила обвинение брату экс-президента Сержа Саргсяна Левону Саргсяну, а также дочери Левона - Ани и сыну - Нареку. Они обвинены в незаконном участии в предпринимательской деятельности и подлоге документов.

По версии следствия, Левон, Ани и Нарек Саргян в сумме не задекларировали около 6,8 млн долларов. Суд заочно арестовал Левона Саргсяна, он и его дочь объявлены в розыск. Кроме того, в отношении Ани Саргсян и Нарека Саргсян по этому делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В квартире Нарека Саргсяна ранее нашли документы на банковский вклад на сумму 6,8 млн долларов на имена Левона и Ани Саргсян. Эту сумму Левон по закону должен был указать в декларации.

Левон Саргсян работал послом в Сирии, Тунисе, Иордании, в 2010 году он стал послом по особым поручениям. Следственное управление Комитета госдоходов Армении возбудило уголовное дело о сокрытии подлежащих декларированию средств и о незаконном обогащении. Ранее на Левона Саргсяна были заведены дела о преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов из-за того, что основанная им компания не выплатила в бюджет около 618 тысяч долларов.

У Нарека Саргсяна нашли наркотики, оружие и картины

Служба нацбезопасности Армении (СНБ) во время обысков в доме Нарека Саргсяна в Ереване нашла крупную партию наркотиков и оружия. "Были обнаружены кокаин, метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, патроны", - приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Был задержан близкий друг Саргсяна Сероп Саакян, а также Владимир Шахинянц. На допросе выяснилось, что Саргсян отдал ключи от квартиры с Саакяну, чтобы тот перевез оружие и наркотики в двух чемоданах в другое здание, а сам вылетел в Москву со своим телохранителем Артемом Петросяном. Из Москвы Саргсян собирался направиться в Европу. Саргсян и Петросян заочно арестованы и объявлены в розыск.

По версии СНБ, Саргсян также злоупотребил доверием наследника художника Мартироса Сарьяна, взяв у него 14 рисунков стоимостью 280 тысяч долларов и пообещав заплатить за них 28 тысяч долларов. В результате Саргсян не заплатил денег и не вернул картины.

При обыске по месту регистрации Саргсяна нашли картины, 115 тысяч долларов, 27 тысяч евро, дорогие часы и многочисленные золотые монеты и украшения.

Дело против Айка Саргсяна

Генпрокуратура 4 июля возобновила дело по статье о покушении на убийство, в котором фигурирует еще один племянник Сержа Саргсяна - Айк.

Отца Айка - Александра ранее задерживали и доставляли в полицию по подозрению в незаконном ношении оружия, позднее его отпустили.