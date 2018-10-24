Брэд Питт будет продюсировать фильм украинского режиссера

В случает агрессии россияне попадут в рай, а враги "просто сдохнут", заявил президент РФ.

По данным ООН, сирийские власти отменили "закон номер 10", который позволял конфисковать дома беженцев и застраивать их землю. Теперь миллионы беженцев не лишатся своей собственности.

Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в установленном порядке.

Канцлер ФРГ и президент Франции встретятся с российским и турецким президентами 27 октября в Стамбуле. Это будет первая встреча по Сирии в таком четырехстороннем формате.

Меркель и Макрон проведут переговоры с Путиным и Эрдоганом по Сирии

Косовские силы безопасности, созданные для действий в чрезвычайных ситуациях, планируется преобразовать в регулярную армию. Сербия категорически протестует против этих намерений.

Глава Минобороны РФ отметил, что всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тысяч боевиков.

Кандидата в президенты Бразилии обвиняют в незаконном получении денег на предвыборную кампанию. В первом туре Жаир Болсонару набрал 46 процентов голосов избирателей.

В Бразилии подали в суд на кандидата в президенты Болсонару

ЕС и НАТО заявили, что Скопье решением о новом названии для страны расчищает дорогу на запад. Для окончательного переименования Македонии требуется еще одно голосование парламента.

В результате стрельбы на улице американского города Джексонвилл в штате Флорида шесть человек получили ранения.

По данным спасателей, заблокированными остаются еще до 40 пассажиров, несколько вагонов опрокинулось.

Определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, и характер санкций, должно правительство России.

Определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, и характер санкций, должно правительство России.

Джон Болтон на встрече с главой Совбеза России также поднял вопросы Сирии, Ирана, Северной Кореи и борьбу с терроризмом.

Джон Болтон и Николай Патрушев обсудили договоры и конвенции о вооружениях. Болтон хочет уточнить позицию Москвы по СНВ-3, РФ готова устранять претензии по Договору о РСМД.

Меры в отношении Украины будет разрабатывать российское правительство. Оно же определит круг лиц, в отношении которых будут введены санкции.

Владимир Путин заявил, что хотел бы прямого диалога с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время.

Нефть начала резко дешеветь из-за намерения Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу, а также роста запасов в США.

Законодательство РФ запрещает высокопоставленным госслужащим и депутатам иметь счета и вклады в иностранных банках. Внесенный законопроект позволит ЦБ выдавать Генпрокуратуре информацию о соответствующих нарушениях.

Последние санкции США ввели четыре месяца назад в связи с "делом Скрипалей", сказал советник Трампа по нацбезопасности. Рубль резко подскочил на снижении рисков введения санкций.

По мнению президента США, европейцы только и мечтают о том, чтобы исправить ошибочное, по его словам, решение о допуске сотен тысяч нелегальных мигрантов. Он назвал ситуацию с беженцами в ЕС полным хаосом.

Ранее планировалось, что Даррен Аронофски станет режиссером данной киноленты, а Брэд Питт - сыграет главную роль в ней. Однако впоследствии они решили стать продюсерами, а режиссировать киноленту будет украинец Мирослав Слабошпицкий.

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