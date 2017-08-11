Брифинг ОБСЕ прервали из-за обстрела

Источник: КорреспонденТ.net

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг вынужден был прервать онлайн-брифинг, во время которого он находился в Авдеевке.

"Я прошу прощения, но я не могу больше говорить. Я вижу, что начинаются боевые действия, я вижу разрывы снарядов в районе промзоны. Я вынужден заканчивать", - сказал он.

После этого трансляция прямого включения Александра Хуга из Авдеевки прервалась.