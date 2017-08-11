11.08.2017
Брифинг ОБСЕ прервали из-за обстрела
Источник: КорреспонденТ.net
Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг вынужден был прервать онлайн-брифинг, во время которого он находился в Авдеевке.
"Я прошу прощения, но я не могу больше говорить. Я вижу, что начинаются боевые действия, я вижу разрывы снарядов в районе промзоны. Я вынужден заканчивать", - сказал он.
После этого трансляция прямого включения Александра Хуга из Авдеевки прервалась.
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