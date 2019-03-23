Британцы вышли на массовый марш из-за Brexit

Источник: Корреспондент.net

На центральные улицы Лондона в знак протеста против выхода Британии из Евросоюза вышли десятки тысяч людей. Об этом в субботу, 23 марта, сообщает Reuters.

Акция проходит под лозунгом "Предоставьте сделку по Brexit народу". Ее организаторы заявляют, что у них есть только одно требование: предоставить последнее слово по Brexit подданным Великобритании.

Официальных данных о количестве участников нет. В то же время СМИ сообщают о нескольких десятках тысяч протестующих.