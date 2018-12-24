Британия готова направить военные корабли в украинские порты

Источник: Українські новини

Британия готова перебросить в украинские порты новые военные корабли.

Об этом во время визита в Одессу заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

"То, о чем мы говорим России, то, о чем мы говорим президенту Владимиру Путину ... Они не имеют права продолжать действовать в том же духе, игнорируя при этом международные законы", - заявил британский чиновник.

По его словам, разведывательный корабль королевского флота HMS Echo (H87), который прибыл в Украину еще 19 декабря, должен стать тревожным сигналом для Путина. При этом Уильямсон отметил, что присутствие HMS Echo свидетельствует о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. Великобритания, согласно словам политика, готова перебросить в украинские порты новые военные корабли.