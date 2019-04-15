Британия отправила вертолеты Apache в Эстонию

Источник: Корреспондент.net

Великобритания отправила пять ударных вертолетов Apache в Эстонию.

Наблюдавший за отправкой вертолетов с аэродрома Ваттишем в Саффолке британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что перемещение Apache "жизненно важно".

"Угроза из России очень вероятна", – сказал он и добавил, что многие страны "горячо приветствуют" такое решение Лондона.

Вертолеты будут находиться в Эстонии на протяжении трех месяцев. Также Великобритания направила в Прибалтику дополнительно 110 военнослужащих. Общая численность британских войск там теперь составляет около тысячи человек.