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22.01.2019

Британия запуталась в Brexit. Нового плана нет

Источник: Корреспондент.net

У Британии проблемы, она вроде как выходит из ЕС, но совсем запуталась в условиях этого выхода.

План, разработанный совместно с Евросоюзом, британские депутаты отклонили. Альтернатива оказалась еще хуже.

Предложение Мэй

Премьер-министр должна была представить план Б Brexit, но, по сути, даже не пыталась предложить что-то новое. Вся речь Мэй свелась к тому, что нельзя допустить стихийного выхода Британии из ЕС. А поскольку до этого дня осталось совсем немного времени — Brexit должен произойти уже 29 марта — Палате общин лучше поддержать план А.

При этом Мей категорически отвергает возможность повторного референдума о выходе из ЕС.

Фактически премьер внесла план А на повторное обсуждение. Голосование назначено на 29 января.

“План "Б" - это тот самый проект соглашения по Brexit, который провалился в парламенте в прошлый понедельник. Я не шучу. В него внесли несколько мелких правок, убрали пару запятых, подобрали синонимы к словам. Самым значительным изменением стала отмена сбора в размере 65 фунтов, который граждане ЕС должны были заплатить, чтобы сохранить право проживать в Британии”? – комментирует украинский эксперт – международник Илия Куса.

При этом Мэй предложила вносить в проект соглашения по Brexitлюбые правки, что, по мнению Кусы, может привести Британию к конституционному кризису.

“Среди других правок от депутатов: запрет правительству выходить из ЕС без соглашения с Брюсселем, продление переговорного периода с ЕС по Brexit ещё на полгода , сокращение временных рамок для Мэй по вопросу Brexit до конца февраля, наделение Британии правом заключить всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с ЕС, право Британии самостоятельно выходить из соглашения о "мягкой" границе Ирландии и Северной Ирландии в любой момент. Короче, и много прочего хаотичного и безумного бреда из рубрик "за ЕС!", "ЕС в топку!"”, - констатирует эксперт.

Ключевые изменения

Мэй заявила об отмене платы в 65 фунтов стерлингов для граждан ЕС, которые хотят гарантировать себе право и дальше жить в Британии после выхода страны из блока.

Миллионы граждан ЕС, которые годами проживают в Великобритании и захотят остаться там и дальше, должны были подать заявку на так называемый "постоянный статус" и заплатить за это 65 фунтов стерлингов.

Мэй сообщила, что беспокойство граждан ЕС заставило ее пересмотреть решение, потому обязательный сбор в размере 65 фунтов стерлингов будет отменен.

Мэй добавила, что всем, кто подал или подаст заявку на пилотном этапе, средства будут возмещены.

Также Мэй заявила, что проведет переговоры с депутатами британского парламента, чтобы понять их требования по границе с Ирландией.

"Все согласны, что при выходе из ЕС мы должны полностью выполнять Белфастское соглашение и не допустить появления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией... Я говорю совершенно четко: это правительство не будет открывать переговоры об обновлении Белфастского соглашения", - сказала она.

Говоря о проблеме границы между Северной Ирландией и Ирландией, Мэй отметила, что проведет переговоры с депутатами по этому вопросу.

"Несмотря на изменения, которые мы ранее согласовали, есть две ключевые проблемы. Страх, что backstop будет действовать постоянно. И обеспокоенность по поводу потенциального влияния на наше единство, если Северная Ирландия будет рассматриваться не так, как остальная Британия", - сказала Тереза Мэй.

Как известно, backstop призван гарантировать, что в случае упорядоченного выхода Британии из ЕС на острове Ирландия ни в коем случае не появится "жесткой границы", то есть не будет физических проверок или инфраструктуры.

"На этой неделе я буду говорить с коллегами, включая североирландских юнионистов, о том, как мы можем выполнить наши обязательства перед народом Северной Ирландии и Ирландии", - сказала она.

Затем, по словам Мэй, она представит итоги проведенных дискуссий на рассмотрение ЕС.

 

Реакция ЕС и внутри страны

Пока же ситуация с выходом Британии из ЕС мало чем отличается от той, которая наблюдалась месяца полтора назад.

Министр юстиции Германии Катарина Барли заявила, что разочарована новым планом Мэй по Brexit, и предлагает Великобритании провести второй референдум.

Немецкий министр по европейским делам Майкл Рот также выразил свое разочарование выступлением Мэй в парламенте: "Где план B? Просто друг попросил спросить...".

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что предупреждал бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о последствиях "глупого" референдума по Brexit в июне 2016 года.

Ирландия отвергла идею переговоров о заключении двустороннего соглашения с Великобританией в качестве альтернативы так называемого "запасного механизма", чтоб избежать жесткой границы с Северной Ирландией после Brexit.

Лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин по-прежнему настаивает на отставке Терезы Мэй. Он предлагает разогнать ее кабинет в том случае, если 29 января план по Brexit снова провалится в Палате общин.

Brexit без договора в первые же дни негативно скажется на жизни десятков миллионов людей в Европе. Особенно пострадают британцы. Эксперты предупреждают, что из британских магазинов исчезнут многие привычные европейские продукты и промышленные товары. Их просто нельзя будет завозить в королевство в связи с отсутствием торговых соглашений. Также пропадут лекарства.

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