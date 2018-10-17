Британский гомосексуалист усыновил пятерых детей-инвалидов

Источник: Корреспондент.net

Британец-гей Бен Карпентер стал отцом для пяти приемных детей с разными заболеваниями.

Житель графства Уэст-Йоркшир 34-летний Бен Карпентер считается самым молодым приемным отцом-гомосексуалом. Первого ребенка он усыновил в свои 21 год. Тогда он забрал из детдома мальчика Джека.

Позже мужчина удочерил семилетнюю Раби со слепотой и синдромом Робена, а также сводную сестру девочки Люси, страдающую глухотой. В семье Карпентеров позже появился трехлетней Джозефа с синдромом Дауна. Малыш носит калоприемник из-за проблем с пищеварением.

Последним мужчина усыновил 15-месячного Ноя с неправильно развитыми конечностями. По словам мужчины, он очень любит детей и свое непростое отцовство. Бену помогает его 65-летняя мать и друзья.