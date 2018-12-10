Британский премьер отменила завершающее голосование по Brexit

Источник: Українські новини

Голосование в парламенте по выходу из Евросоюза откладывается на неопределенный срок. О переносе голосования после трехдневного обсуждения сообщила 10 октября премьер-министр Тереза Мэй в выступлении перед Палатой общин, передает BBC.

По словам премьера, она решила отменить голосование, так как очевидно, что согласованный ранее план выхода пока не находит поддержки у депутатов.

При этом основной причиной переноса голосования по вопросу утверждения соглашения о Brexit необходимость урегулирования границы Северной Ирландии с Ирландией.

Тереза Мэй считает, что достигнут консенсус по основным аспектам соглашения по Brexit, однако существуют опасения, что оставшиеся разногласия приведут к отсутствию достаточного количества голосов в поддержку правительственного документа.

Мэй не сказала, назначат новое голосование в текущем году, или же его отложили на 2019-й.

Мэй выразила уверенность, что в результате парламент проголосует за соглашение по Brexit. Эти ее слова вызвали критику среди присутствующих парламентариев, в частности среди оппозиционеров.

"Разве она не понимает, насколько хаотично и нелепо это заставляет выглядеть всю страну?"- считает Ивет Купер из лейбористской партии.

Премьер призвал оппозицию принять на себя ответственность за альтернативные варианты, если депутаты продолжат противостоять соглашении с ЕС относительно Brexit. Со своей стороны лидер оппозиции Джереми Корбин и депутат от Шотландии призвали Мэй уйти в отставку.

Голосование за соглашение о выходе страны из Европейского союза должно было состояться 11 декабря.