Брижит Бардо выступила с обращением к Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Французская актриса и защитница животных Брижит Бардо призвала президента Украины Петра Порошенко спасти умирающих животных из зверинца в Покровске.

Брижит Бардо обратилась к Петру Порошенко с просьбой спасти животных в Покровске.

Как сообщают защитники, в частном зверинце в ужасных условиях, в холоде и без доступа к нормальному питанию содержатся десятки диких животных.