Будапешт упрекнул ЕС из-за венгров Закарпатья

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Совет Европы в том, что тот больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми. Заявление опубликовано на сайте венгерского правительства.

Сийярто назвал неприемлемой ситуацию, при которой, по его словам, европейские институты, поддерживаемые за счет средств европейских налогоплательщиков, больше беспокоятся из-за иммигрантов, незаконно прибывающих на континент и представляющих опасность, чем из-за национальных меньшинств, проживающих в Европе на протяжении веков.

"Не может быть так, что европейские институты больше озабочены эффективностью защиты венгерской границы и законодательным пакетом "Стоп Сорос", который направлен на обеспечение безопасности венгерских граждан, чем вопросом закарпатских венгров, чьи права грубо нарушаются в Украине", - заявил министр на конференции по случаю 20-й годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков в Страсбурге.

Он требует, чтобы Совет Европы оказывал давление на Украину с целью обеспечить выполнение рекомендаций Венецианской комиссии.

Также он выступил с критикой в адрес Венецианской комиссии, обвинив ее в том, что она выдвигает требования по поводу венгерского законодательного пакета "Стоп Сорос", который "направлен на защиту венгерских граждан", и при этом "менее активна в отношении действующего законодательства Украины".

При этом Сийярто подчеркнул, что защита прав нацменьшинств - "главный фокус для венгерской внешней политики".

Сийярто также сообщил, что в конце текущей недели состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии по разногласиям, которые возникли после принятия в сентябре 2017 года нового украинского закона об образовании.

Венгерский министр отметил, что это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как диалог Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг украинского закона, однако не уточнил детали предстоящих переговоров.

"К сожалению, сегодня мы втянуты в конфликт с нашим соседним государством, в котором нарушаются права венгров", - сказал Сийярто.