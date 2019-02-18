Будет полупустым. Компромис в ЕС по Севпотоку-2

Источник: Корреспондент.net

Принятые Евросоюзом поправки в газовую директиву хоть и сделали реализацию проекта Северный поток-2 более реальной, однако могут привести к тому, что газопровод не сможет работать в нормальном режиме.

Эксперты продолжают называть Северный поток-2 ловушкой для Украины и Евросоюза и пытаются понять, почему Германия в нее попала. Корреспондент.netрассказывает подробности.

Северный поток-2 окажется полупустым

В начале февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейские страны достигли соглашения по вопросу о том, как регулировать российский газопровод Северный поток-2. Накануне голосования по ужесточения требований Газовой директивы Евросоюза, Франция решила голосовать против проекта Газпрома.

13 февраля стало известно, что Европарламент и Совет Евросоюза предварительно согласовали поправки к Газовой директиве. Согласно поправкам, требования Третьего энергопакета должны распространиться на газопроводы, приходящие в ЕС из третьих стран.

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Проект 20 февраля пройдет повторное голосование в Совете ЕС, где, скорее всего, будет принят. Затем останется юридико-лингвистическая экспертиза, одобрение Европарламентом в апреле и на Совете ЕС на уровне глав государств в мае, после чего поправки станут законом.

При близком изучении поправок, внесенных в европейскую газовую директиву, Коммерсант обнаружил, что Северный поток-2 в первые годы эксплуатации окажется недозагруженным.

Объясняется это, в частности, тем, что правила европейского внутреннего рынка, которым должен соответствовать газопровод, требуют доступа к его мощностям третьих лиц.

А это практически невозможно, потому что газ с российской стороны может подать только Газпром - единственная компания, имеющая право на его экспорт.

В результате российский концерн сможет использовать газопровод меньше чем на половину.

В теории этот момент можно обойти, если Россия и Германия заключат межправительственное соглашение. Но здесь тоже возможны проблемы, поскольку у ЕС есть право включать в договор определенные положения.

Помимо этого Евросоюз сможет запрашивать дополнительную информацию, что позволит затягивать переговоры. Кроме того, Германии придется заручиться поддержкой большинства стран Евросоюза.

18 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наблюдать за соблюдением европейских правил в отношении Северного потока-2 будет Германия, но под контролем Европейской комиссии.

"Это в принципе компромисс, который бы я назвал, как говорят обычно "сохранить лицо", но я не могу так сказать по отношению к нашим друзьям... Но тем не менее содержательно никакого компромисса нет. Мы и все наши друзья над этим очень долго работали", - заявил Климкин.

Россия поставила Украине условия

Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что готов сохранить транзит газа через украинскую территорию. В августе прошлого года на встрече с Меркель Путин заверил, что транзит через Украину будет сохранен.

9 февраля этого года в МИД России заявили о готовности продолжать осуществлять транзит газа через Украину "только на условиях Москвы".

"Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам. Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут", - заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, на данный момент в Украине существует неопределенность относительно собственной газотранспортной системы, а также ее преемника и консорциума.

"Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает. Тут, наверное, об автоматизме речь не будет идти, но есть определенные нюансы, которые надо будет расчищать", - сказал дипломат.

Панкин подчеркнул при этом, что мешать реализации СП-2, чтобы заставить Россию экспортировать газ через Украину на невыгодных условиях, не получится.

Напомним, что договоренности Киева с Москвой о транзите газа через Украину истекают в 2019 году. В июле 2018 года после трехсторонней встречи ЕС, России и Украины в Берлине вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович заявлял, что Москва и Киев признали необходимым разработать новое соглашение в 2020 году.

СП-2 является ловушкой

Авторитетный британский журнал Economist также пишет, что реализация Севпотока-2 продолжится, но с некоторыми отсрочками. Однако в нем нет экономического смысла, отмечает издание, поскольку мощности уже существующих газопроводов достаточно для транспортировки российского газа.

Economist пишет, что в обозримом будущем спрос в Европе на российский газ не увеличится до такого уровня, чтобы строить новый газопровод.

"Неудивительно, что российский государственный энергетический гигант Газпром является единственным акционером этого проекта", - отмечается в статье.

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Истинные задачи этого проекта по своей природе являются исключительно политическими, значение имеют три аспекта, объясняет издание.

Первый. Северный поток-2 напрямую вредит Украине, через которую большая часть российского газа поставляется в Европу, и Польше.

"Газопровод помешает Украине втянуть Германию в ее спор с Россией, и одновременно с этим он лишит украинское правительство доходов от транзита российского газа. В отсутствие СП-2 существуют границы того, сколько бесчинств Россия может совершить в Украине, не поставив под удар свою собственную экономику. Таким образом, главная задача - миновать территорию Украины", - пишет Economist.

Второе. Усилится зависимость Европы от российских энергоресурсов, поскольку Москва сможет предложить своим покупателям более низкую цену. Однако такая зависимость от России противоречит политике Евросоюза, который требует большую открытость и прозрачность, а также честную конкуренцию.

"Канцлер Германии Ангела Меркель, по всей видимости, ценит дешевую энергию больше, чем европейскую безопасность. Это безумие. Как Россия уже продемонстрировала в 2006 и 2009 годах, когда она ограничила объемы поставок газа через Украину, она готова использовать газ в качестве политического оружия", - говорится в материале.

Третье. Северный поток-2 разобщил западных союзников, настроив страны Восточной Европы против многих стран Западной Европы и вбив клин между Европой и Америкой, которая уже долгое время выступает против этого газопровода.

"Путин, вероятно считает, что возможность причинить столько проблем всего за 11 миллиардов долларов (стоимость проекта - ред.) - это отличная сделка. Но для Европы это настоящая ловушка", - пишет издание.

Economist пытается понять, почему Германия в нее попала. Возможно Меркель уступила перед требованиями немецкого бизнеса, усилившиеся после решения закрыть немецкие атомные станции в 2011 году. Возмжно и потому, что в ее окружении много сторонников Северных потоков, к примеру экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который входит в состав совета директоров Северного потока-2 и Роснефти.