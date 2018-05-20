Букет Путина для Меркель СМИ назвали оскорблением

Источник: Українські новини

Президент России Владимир Путина оскорбил канцлера Германии Ангелу Меркель, подарив букет цветом, пишет немецкое издание Bild.

Автор статьи критически оценил встречу двух лидеров, сравнив ее с "дипломатической дуэлью". По его мнению, на словах это был рабочий визит, а на деле - "обмен ударами", который, как следует из публикации, начался сразу на пороге сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Журналист уверен, что подаренный канцлеру Германии букет - не совсем то, чем кажется.

"Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", - говорится в статье.

Автор материала пояснил, что ведущие политики мира должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты. Он убежден, что цветы были нужны, чтобы напомнить Меркель о том, что она женщина.